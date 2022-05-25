俄国会取消从军年龄上限 为乌克兰战事增加兵力

（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯国会今天通过一项法律，取消民众从军的年龄上限，这个迹象显示，俄国可能正设法为挥军乌克兰招募更多兵力。

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按现行法律，只有18至40岁的俄罗斯人和18至30岁的外国人有权签署他们的第一份兵役合约。

俄罗斯国会上、下议院皆支持新法案，随后必须由总统蒲亭（Vladimir Putin）签署成为法律。新法取消年龄上限指的是服志愿役者，而非服义务役的年轻人。

法案附带的一份说明称，「使用高精准武器以及操作武器和军事装备，需要高度熟练的专业人员」，这些专业人员的年龄可能在40至45岁之间。

说明称，这项修正案还有助于吸引文职专业人员加入军队，包括医疗人员、工程师和通讯专家。

国会下议院国家院（State Duma）网站引述议长沃洛金（Vyacheslav Volodin）的话说：「我们需要强化我们的武装部队，为国防部提供助力。我们的最高统帅（蒲亭）正在尽一切努力使军队获胜并提高其战力。」

俄罗斯宣称，2月24日启动对乌克兰的特别军事行动以来，已有逾1000名官兵阵亡；并誓言只要情势所需，就会持续战斗到底。

© 2022 AFP