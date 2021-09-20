俄国会大选涉舞弊恐吓 德国与欧盟谴责

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（法新社柏林20日电） 德国政府发言人今天表示，俄国国会大选传出舞弊，必须严正看待并彻底调查。欧盟则谴责反对派在选前遭到恐吓，且大选过程缺乏国际独立观察人。

德国政府发言人塞柏特（Steffen Seibert）在柏林对记者表示：「选举观察人提出指控，俄国反对派成员提到有大量的违规行为。这必须被严正看待与厘清。」

选举结果今天出炉，显示俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）所属「团结俄罗斯党」（United Russia）取得国会绝大多数席次。反对派指控当局大规模作票。

3天的国会选举在19日结束投票。蒲亭的批评者在选前遭遇空前镇压，选前民调显示团结俄罗斯党的支持度来到史上新低。不过，团结俄罗斯党依旧在国会取得2/3多数席次，团结俄罗斯党理事会秘书图尔恰克（Andrei Turchak）还称这是一次「赢得干净且令人信服的胜利」。

欧盟今天则指控选前出现一种恫吓氛围。欧洲对外事务部（EEAS）发言人史丹诺（Peter Stano）说：「我们在选前看到的是，所有发出批评的独立声音都面临遭到恐吓的气氛。」

史丹诺在媒体简报会上说，反对派声称选举出现大规模舞弊，欧盟对于来自当地选举观察人的举报深表关切。

他说：「那里没有国际的独立观察人，所以很难看到选举过程实际上如何进行。不过有多个当地独立观察人回报，选举期间出现许多违规行为。」

他表示，欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）和俄国外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）将在本周于纽约举行的联合国大会（UN General Assembly）展开场边会晤。

© 2021 AFP