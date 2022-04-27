俄国侵乌后 丧失2023冰上曲棍球世锦赛主办权

（法新社巴黎26日电） 俄罗斯入侵乌克兰战事延续超过两个月，国际冰上曲棍球总会（IIHF）今天宣布，不再让俄国主办2023年冰上曲棍球世界锦标赛。

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这项赛事是于2018年决定由俄国主办，原定2023年5月5日到21日在圣彼得堡（Saint Petersburg）举行。

国际冰上曲棍球总会在声明中表示：「出于对所有参赛者、官员、媒体和球迷安全及福祉的担忧，本会理事会已决定撤销…俄罗斯的主办权。」

国际冰上曲棍球总会先前也基于同样理由，决定不让俄国主办明年的青少年世界锦标赛。

俄罗斯新闻社（RIA Novosti）报导，俄国冰上曲棍球委员会成员卡门斯基（Valeri Kamensky）说：「这个决定当然不公平，虽然（我们）原本希望国际冰上曲棍球总会管理阶层会表现得更成熟、开始考量这项运动的利益。」

卡门斯基还说：「真令人遗憾，总会的新主席塔迪夫（Luc Tardif）一上来就扼杀曲棍球。」

由于俄罗斯2月24日入侵乌克兰，国际冰上曲棍球总会已暂时禁止俄罗斯国家队和球队参加任何IIHF的比赛和活动。

国际冰上曲棍球总会下月在芬兰召开年会，届时将宣布接替俄国主办2023年世锦赛的国家。

© 2022 AFP