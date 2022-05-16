俄国侵乌引爆外商出走潮 雷诺出售资产给俄政府

（法新社莫斯科16日电） 法国制车商雷诺和俄罗斯今天宣布，雷诺已将在俄国资产出售给俄罗斯政府。莫斯科在乌克兰发起军事行动后，外商公司纷纷撤离俄罗斯。

广告 继续浏览后续

雷诺（Renault）控制俄罗斯最大制车商AvtoVAZ的68%股份，这家公司拥有俄罗斯顶级汽车品牌拉达（Lada），但自从俄罗斯军事干预乌克兰以来，雷诺一直面临着退出俄罗斯的压力。

由于AvtoVAZ，俄罗斯去年成为雷诺集团仅次于欧洲的第二大市场，销售了约50万辆车。

俄罗斯工业和贸易部在声明中说：「将雷诺集团的俄罗斯资产转让给俄罗斯联邦和莫斯科政府的协议已经签署。」

根据协议，雷诺将保留6年内买回AvtoVAZ股份的选择权。

这笔交易还包括雷诺的莫斯科工厂。

虽然没有提供财务细节，但俄罗斯工业和贸易部长曼图洛夫（Denis Manturov）4月曾说，雷诺计划以「象徵性的一卢布」价格出售俄罗斯资产。

雷诺汽车执行长梅奥（Luca de Meo）在声明中说：「今天，我们已经做出艰难但必要的决定，我们要做出对俄罗斯4万5000名员工负责任的选择，同时保持集团的业绩以及我们未来在不同背景下重返俄罗斯的能力。」

自从俄罗斯总统蒲亭在2月24日出兵乌克兰以来，由于西方国家实施制裁后缺乏零组件，雷诺俄国厂一直难以维持营运。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2022 AFP