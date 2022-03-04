俄国侵乌战火不见停歇 德称为长期作战做足准备

（法新社立陶宛首都维尔纽斯3日电） 俄罗斯入侵乌克兰，战火延烧不见停歇。为此，德国总统史坦麦尔今天表示，他已做好「长期」作战的准备。

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前往立陶宛巡视北大西洋公约组织（NATO）部署在波罗的海成员国的德国部队时，史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）表示，他认为「没有迹象显示，战争将很快地结束」。

史坦麦尔在立陶宛总统陪同下，在立陶宛中部的卢克拉（Rukla）军事基地告诉记者：「这可能会是很长一段时间，我们会保持耐心。」

他称这场战争「违反国际法」，并说：「在历史的进程中，没有人会说如今在乌克兰发生的事是有正当性的。」

他补充说：「父母们正失去他们的小孩，孩子们也正失去他们的双亲，人们正失去一切。」

德国在立陶宛领导北约战斗群，近期德国还对此处增派兵力。

立陶宛担心若乌克兰战败，俄罗斯接下来的目标将是他们。对此，史坦麦尔向立陶宛提出保证。

他说：「盟国不论如何都会团结。」

立陶宛外交部部长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在首都维尔纽斯（Vilnius）的另1场活动中告诉记者，北约需要「从威摄转为防御」。

在与英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）于维尔纽斯会后，蓝斯柏吉斯说：「为此，我们需要在政治立场上做出改变，并采取一些实际的方法。」

蓝斯柏吉斯说：「这些方式对波罗的海国家至关重要，因为那让侵略者在决定测试北约的反应时，能尽快做出回应。」

特拉斯表示，西方国家必须「确定蒲亭在这件可怕的事上失败，且他的野心不会持续」。

她补充道，这3个以前被苏联统治的波罗的海国家，因为「长期生活在俄罗斯的阴影下，知道什么是攸关利害的」。

© 2022 AFP