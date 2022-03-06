俄国入侵第10天 欧美各国民众上街声援乌克兰

（法新社巴黎5日电） 俄罗斯入侵乌克兰第10天，从法国巴黎到美国纽约，今天有成千上万的民众走上街头声援乌克兰，要求终结俄罗斯的入侵行动。

广告 继续浏览后续

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2月24日入侵乌克兰，全球民众大感震惊。俄国如今升高轰炸力道，战事似进入新的阶段。

在法国，内政部估计，今天全国约有4万1600名民众在各地约119个城镇的示威游行中怒吼，巴黎（Paris）一地就有1万6000人上街。

在瑞士，苏黎世（Zurich）抗议活动据信吸引4万人参与，据信是要求俄国撤军的最大规的集会之一。

在英国，伦敦（London）同样有数以百计的人走上街头，人群中有不少乌克兰人，他们的家人都被迫逃离家园、躲避俄罗斯的轰炸。

在义大利，各大工会和组织组成大型「和平队伍」罗马（Rome）市中心展开抗议，除了呛声蒲亭，也反对北大西洋公约组织（NATO）。

和平主义者在象徵和平的若大彩虹旗前导下高呼：「不要基地、不要士兵，义大利退出北约。」

而在大西洋彼端的美国纽约（New York），数千人聚集在时报广场（Times Square），手持乌克兰国花向日葵和标语，标语上写着「停止俄罗斯恐怖主义」。

© 2022 AFP