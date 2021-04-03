俄国军力集结边界 拜登坚定支持乌克兰

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（法新社基辅2日电） 乌克兰本周稍早指控俄罗斯在两国边境地区集结兵力后，美国总统拜登（Joe Biden）今天致电乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy），申明「坚定支持」乌克兰。

这是拜登自今年一月上任后，首度与泽伦斯基通话。俄罗斯今天稍早才警告西方国家不要派兵支援乌克兰。

拜登上月认同形容俄国总统蒲亭（Vladimir Putin ）为「刽子手」的说法，激怒了莫斯科当局，两国关系已触底。

白宫透过声明表示，拜登「申明美国在乌克兰面对俄罗斯持续侵犯下，对于乌克兰主权和领土完整的坚定支持」。

泽伦斯基本周指控俄国在乌克兰边境大量集结部队，他在总统办公室释出的影片中说，拜登向他保证，乌克兰绝不会在俄国进犯下孤立无援。

俄罗斯与乌克兰之间的停火协议，因为近几周再度爆发的前线争端而形同无物。乌克兰政府军正在东部地区与俄国撑腰的分离主义分子交战，各界担心当地情势恶化，冲突一触即发。

克里姆林宫（Kremlin）发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天对媒体表示，如果美国派遣军队，俄罗斯也必须有所回应。

他说：「毫无疑问，这种事态将导致俄罗斯国界邻近地区的紧张情势进一步加剧。当然，俄罗斯方面为了确保自身安全，将采取额外措施。」

培斯科夫不愿说明俄方会采取哪些措施，仅坚称俄罗斯没有采取行动威胁乌克兰。他说：「俄罗斯没有威胁任何人，从来没有。」

俄罗斯今天宣布，武装部队将在俄罗斯南部、靠近乌克兰边境地区举行军事演习，针对攻击型无人机进行防御演练。

俄罗斯国防军指出，超过50个营级战斗部队将参与这波演习，人数约1万5000人。（译者：曾依璇/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP