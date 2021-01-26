俄国反对派指控坐拥皇宫级豪宅 蒲亭：不是我的

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（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯反对派领袖纳瓦尼指控总统蒲亭在黑海拥有一栋价值13亿5000万美元的「皇宫级」豪宅，但蒲亭今天予以驳斥。同时，反对派呼吁支持者发动新一波全国性示威抗议。

俄国各地法院开始对上周末在全国各地反对派集会中被捕的示威人士判处较短刑期，同时俄国外交部也指控美国外交官怂恿俄国民众参与抗议活动。

纳瓦尼（Alexei Navalny）是批评蒲亭（Vladimir Putin）政府的最着名俄国反对派人士，如今可能面临3 年以上徒刑，他的助理呼吁支持者1月31日再度走上街头。

44岁的纳瓦尼去年8月遭神经毒剂「诺维乔克」（Novichok）毒害，之后到德国接受治疗并已康复，1月17日从德国搭机返回莫斯科，旋即遭到警方拘捕。

上个周末，他呼吁全国数十座城市的支持者发起示威，并公布针对一座富丽堂皇的滨海豪宅所做的2小时调查影片。

这次的示威集会遭逮捕人数创下新高，但蒲亭今天否认自己跟纳瓦尼影片中的房产有任何关系。这支影片目前浏览数已达8600万次。

蒲亭与俄国学生进行视讯通话时表示：「（影片）公布的没有一个是我自己或至亲的财产，从来都不是。」

纳瓦尼公布的报告，声称这栋豪宅价值13亿5000万美元（约新台币370亿元），内部设施应有尽有，包括一座地下滑冰场和赌场。这也是他发动反贪腐调查迄今，最受瞩目的一份报告。（译者：李佩珊/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP