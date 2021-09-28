俄国反对派领袖纳瓦尼 面临极端主义新指控

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（法新社莫斯科28日电） 俄国调查人员今天表示，已对遭到监禁的反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）及同伙展开新一轮的「极端主义」指控。

俄罗斯负责调查重大犯罪的调查委员会（Investigative Committee）声明表示，纳瓦尼在2014年之前就「成立并主持极端主义网络」，目的是「颠覆俄罗斯联邦的宪法体制基础」。

调查人员称，纳瓦尼和他的同伙伏科夫（Leonid Volkov）、日丹诺夫（Ivan Zhdanov）涉嫌经营「极端主义网络」，他的得力助手索波尔（Lyubov Sobol）与多名同伙则被指控参与极端主义网络。

纳瓦尼是俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的最大国内反对者，他在今年1月被捕，位在全国的办公室与反贪腐基金会（FBK）都被宣告为「极端主义」并遭禁。

纳瓦尼与他的盟友近几个月来成为无数指控的攻击目标，被他们与支持者形容为反抗蒲亭20年政权而遭到报复。

调查人员在声明中指控纳瓦尼和同伙建立一系列社群媒体帐号与反贪腐基金会网站，「目的是宣传犯罪行动」。

调查委员会称：「这些极端主义网络的非法行动，目标是抹黑当局与当局政策。」

若遭到定罪，纳瓦尼、伏科夫和日丹诺夫可能面临6到10年牢狱之灾，索波尔和其他活动人士则可能被判处2到6年有期徒刑。

伏科夫和日丹诺夫等多名纳瓦尼最亲近盟友，大多都已逃离俄国。

© 2021 AFP