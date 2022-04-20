俄国大亨谴责俄军在乌克兰屠杀 敦促西方协助结束战争

（法新社巴黎19日电） 俄罗斯大亨丁科夫（Oleg Tinkov）今天谴责俄国在乌克兰进行「屠杀」，并敦促西方国家协助结束「这场疯狂的战争」。

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俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）政府对乌克兰展开军事行动以来，丁科夫是以最严厉措词批评的俄国名人。他声称90%俄国人「反对这场战争」，并形容俄军是一支「烂军队」。

丁科夫是俄国知名度最高的企业家之一，他于2006年创办丁科夫银行（Tinkoff Bank）。近几年，他都在海外生活和工作，2020年他已卸下银行主席的职位。

54岁的丁科夫在社群媒体Instagram发文说：「将军宿醉醒来，发现他们拥有的是支烂军队。如果国家其他一切都一团糟，充斥着裙带关系、阿谀奉承和奴性的话，军队又怎么会好？」

遭西方国家针对和制裁的丁科夫还说：「我看不到这场疯狂的战争带来一丁点儿好处！无辜的人和军人都送命。」

他接着改用英文写道：「亲爱的『集体西方』，请给予蒲亭一个明确的出口，让他保住面子，结束这场大屠杀。请更加理性和人道」

丁科夫也表示，这场战争令克里姆林宫官员「感到震惊」，因为他们和他们的孩子暑假再也无法前往地中海度假。「商人们正在设法拯救他们剩余的资产。」

© 2022 AFP