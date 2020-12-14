俄国安加拉重型火箭升空 睽违6年再次成功试射

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（法新社莫斯科14日电） 俄罗斯今天成功发射新型安加拉（Angara）A5重型运载火箭，是安加拉火箭系列睽违6年再次成功升空，俄国总统蒲亭形容这项计画对国安至关重要。

俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）宣布，新世代安加拉A5火箭已于格林威治时间5时55分携带模拟的有效载荷，从俄国北部普列塞茨克（Plesetsk）试射场成功发射。

署长罗戈辛（Dmitry Rogozin）推文对此消息深表欢迎，同时张贴一张照片显示这枚火箭，写着：「它飞了，哇靠！」

俄国仅两度试射安加拉重型运载火箭，另一次是在2014年12月底，俄国同年7月也进行了较轻版本的安加拉火箭试射。

安加拉火箭系列是依一条从西伯利亚贝加尔湖（Baikal Lake）流出的河流命名，是苏联瓦解后建造的首款新型运载火箭系列。

安加拉火箭系列旨在取代溯及1960年代的质子（Proton）火箭，但近年在其他型号上遭受了一连串令人尴尬的失败。

蒲亭（Vladimir Putin）希望这款新型运载火箭将振兴俄国太空产业，并减低对其他前苏联国家的依赖。

© 2020 AFP