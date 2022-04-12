俄国家院议长批反对侵乌者叛国 提议剥夺公民身分

（法新社莫斯科11日电） 俄罗斯国会下议院「国家院」议长沃洛金今天提议，反对莫斯科攻击乌克兰的「叛徒们」应被剥夺俄国公民权，并举在电视上高举反战标语牌的新闻工作者奥斯雅尼可娃为例。

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国家院（Duma）议长沃洛金（Vyacheslav Volodin）在自己的Telegram频道对追踪者说：「我国公民绝大多数支持在乌克兰的特殊军事行动，他们理解为了我国安全和我们的国家，这场行动有其必要。但也有人做出怯懦、背叛的行径。」

「不幸的是，面对这类『俄罗斯联邦公民』，还没有撤销其公民身分、防止他们入境我国的程序。而那样子做或许会很好。你们怎么看？」

为了阐述自己的观点，沃洛金举奥斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）为例。她3月中旬曾在直播电视节目上高举「停止战争」的标语牌，因而声名大噪。

奥斯雅尼可娃已离开在俄国公共电视台第一频道（Channel One）的职位，成为德国「世界报」（Die Welt）在乌克兰和俄罗斯的通讯记者。

沃洛金称：「如今她将为北大西洋公约组织（NATO）成员国服务，合理化送武器给乌克兰新纳粹、派外国佣兵去对抗我国军人的作法，还会为制裁俄国辩护。」

若无俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）同意，剥夺公民权这类激进措施不太可能生效。

但沃洛金的声明凸显了莫斯科2月24日对乌克兰发起军事攻击后，俄国境内氛围对于反战声音愈来愈不友善。

近几周克里姆林宫加强打压异议，逮捕数以千计的抗议民众，并封锁独立媒体和社群网路。反对军事行动的人不断被妖魔化，批评者的家门还被涂上恫吓字眼。

© 2022 AFP