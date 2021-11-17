俄国射飞弹摧毁卫星 太空军武竞赛升级

（法新社华盛顿17日电） 美国太空司令部司令芮孟（Jay Raymond）去年透露，两颗俄罗斯卫星在距地面数百公里外的太空轨道上，跟踪一颗美国间谍卫星。

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虽然不清楚这两颗俄国卫星是否可能攻击被跟踪的美国USA-245侦察卫星，但芮孟表示：「这可能在太空中造成危险局势。」

这起事件虽已落幕，却也凸显太空军备竞赛情势升高，可能配备炸弹的卫星和发射雷射的太空船等科幻小说情节，已然成为现实。

而当俄罗斯15日承认由地面试射飞弹摧毁一枚卫星，大秀武力之后，这种风险更加明确。

北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）称俄国的行动「鲁莽」。他今天在欧盟国防部长会议上表示：「这显示俄国现在正在发展新型武器系统，可以射下卫星。」

太空的军事化历史，和太空竞赛本身一样悠久。早在1957年苏联发射史普尼克卫星（Sputnik）进入轨道后，华府和莫斯科就开始想方设法，既要武装自身卫星，也能摧毁敌方卫星。

起初，世人最担心的是核武会上太空。1967年，世界强权与各国签署「外太空条约」（Outer Space Treaty），禁止把大规模毁灭性武器放入轨道或外太空。

自此之后，俄国、美国、中国甚至印度，开始开拓能够规避这项条约的外太空动武方式。

时至今日，太空军备竞赛重点在于摧毁敌方的卫星。对于先进军队而言，卫星在通讯、监视与导航方面日趋重要。

苏联在1970年成功发射能够搭载炸药的卫星，足以摧毁轨道上的另一枚卫星。

美国在1983年予以反击，当时的总统雷根宣布极具雄心的「战略防卫计画」（Strategic Defense Initiative）。这项被称为「星际大战」（Star War）的计画，目标为建造精准导向的反飞弹飞弹系统和能发射雷射或微波的卫星，使得美国在军备竞赛上更胜一筹。

尽管大多设想最终并不可行，但美国确实成功在1985年试射飞弹，摧毁了一枚报废卫星。自此之后，美国的竞争对手争相展现他们也有相同技术，中国在2007年，印度则在2019年发射反卫星飞弹。

因此，俄国在15日成功射下卫星，专家并不感到意外。

法国国家科学研究中心（CNRS）太空专家苏尔斯-韦尔热（Isabelle Sourbes-Verger）说，俄国不需要摧毁卫星，来证明他们有能力办到。

她表示，这其实在展示，「如果在不对称战争中有其必要，俄国不会让美国成为唯一掌控太空的霸主」。

© 2021 AFP