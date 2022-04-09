俄国年通膨率升至16.7% 消费者感受到物价上涨压力

（法新社莫斯科8日电） 俄罗斯联邦统计局（Rosstat）今天表示，俄国3月年通膨率升高到16.7%，创下2015年来最高点；另一方面，粮食价格出现更大涨幅。

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根据俄罗斯联邦统计局，3月物价较前一个月上涨7.5%。这是俄国2月24日对乌克兰展开军事行动以来，第一个完整的月份。

俄罗斯央行将年度通膨目标设定为4%，但由于经济受到西方国家前所未见的制裁，最新的年化通膨率数据达到了央行目标值的4倍多。

复兴资本公司（Renaissance Capital）分析师预估，今年夏季俄国通膨率将冲高到24%。

根据俄罗斯联邦统计局，食品价格年通膨率达19.5%，是俄国低收入群体的一大忧虑。义大利面价格上涨25%，奶油上涨22%，糖上涨70%，蔬果上涨35%。

其他价格升腾的项目还包括建筑材料飙涨32%，家用电子产品攀涨40%。

俄国第2大城市圣彼得堡（Saint Petersburg）一座市场的购物民众本周表示，他们感受到物价上涨的压力。

40岁的生产作业员卡巴林（Leonid Kabalin）表示，他还没做好面对通膨飙升的准备。他说：「物价上涨了，但工资没有涨。」

© 2022 AFP