俄国持续弭平反对声浪 一主要异议人士遭逮

（法新社莫斯科11日电） 俄罗斯异议人士卡拉姆扎长期反对克里姆林宫（Kremlin）和俄罗斯侵略乌克兰，他的律师表示，卡拉姆扎今天在住家附近被捕。

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卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）的律师普罗科洛夫（Vadim Prokhorov）告诉国际传真社（Interfax News Agency）：「我不到10分钟前才得知他被逮捕的消息，而我将是下一个。」

目前并不清楚卡拉姆扎被捕的原因，有关当局也未立即对此做出评论，但卡拉姆扎一直以来不断批评俄罗斯在乌克兰的军事干预。

俄罗斯当局最近大幅收紧对异议人士的控制，严惩任何批评军事介入行动者。

一旦发布被俄罗斯政府认定为假消息的军事相关内容，就可能面临长达15年的牢狱之灾。

俄罗斯全力镇压异议分子，数以千计抗议人士遭到逮捕，非政府组织、独立媒体和一些社群网路也被迫关闭。

40岁的卡拉姆扎曾是记者，他与2015年在克里姆林宫附近被暗杀的反对派领袖涅姆佐夫（Boris Nemtsov）以及前寡头霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）关系密切。霍多科夫斯基曾是俄罗斯首富、石油和金融寡头，后来成为俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）最激烈的反对者和批评者之一。

卡拉姆扎声称，自己曾因在政治上的作为被下毒两次，时间点分别落在2015年和2017年。

许多反对派分子选择流亡海外，尤其在去年俄国反对派领导人物纳瓦尼（Alexei Navalny）遭囚后更是如此，尽管遭遇上述情事，卡拉姆扎仍继续住在俄罗斯。

© 2022 AFP