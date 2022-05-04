俄国控以色列佣兵与乌克兰亚速军团并肩作战

（法新社莫斯科4日电） 俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃今天宣称，以色列佣兵正在乌克兰与极右派的亚速军团并肩作战，对抗俄国军队。俄国外长暗示希特勒有犹太人血统掀波后，这可能令双方关系更紧张。

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法新社报导，沙卡洛娃（Maria Zakharova）接受亲克里姆林克的俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）电台访问时说：「以色列佣兵实际上在乌克兰与亚速军团好战分子并肩作战。」

亚速军团（Azov Regiment）的前身亚速营在2014年崛起，当时这支极右派民兵在乌克兰东部的顿巴斯地区（Donbas）挺身迎战亲俄的分离主义派分子，但其后已纳入乌克兰军方的指挥体系。

俄国2月24日对亲西方的乌克兰发动军事攻势以来，亚速军团与乌克兰军队共同对抗俄军。

乌克兰东南部港市马立波（Mariupol）遭俄军围困，反抗军据守市内的亚速钢铁厂（Azovstal），其中包括亚速军团成员。俄军昨天又对亚速钢铁厂发动大规模攻势。

俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）3日受访时表示，希特勒体内可能「流着犹太人的血液」，这已引发俄以两国关系紧张。如今俄国再暗示以色列人与俄方视为「法西斯主义者」和「纳粹分子」的亚速军团一起作战，更将使情况恶化。

在拉夫罗夫谈话引发以色列愤怒后，俄国外交部昨天就已火上加油，指控以色列支持「基辅的新纳粹政权」。乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）是犹太人后裔。

© 2022 AFP