俄国提案废波士尼亚特使一职 联合国安理会否决

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（法新社纽约22日综合外电报导）联合国安理会今天以2票支持、13票弃权，否决了俄罗斯提议废除波士尼亚最高代表及办公室决议案。俄罗斯认为该办公室对境内塞裔族群有偏见，提案仅获俄国和其盟友中国支持。

联合国安理会（UN Security Council）今天投票否决了俄罗斯提案要在明年7月前废除波士尼亚（Bosnia）国际最高代表职务以及办公室的决议案。

俄罗斯提案的目的是为了剥夺国际特使监督1995年波士尼亚和平协定执行状况的若干权力。

这项获中国支持的俄罗斯决议案，需安理会15票中的9票支持才能通过，但却只获得俄罗斯自己和中国的2 票，安理会其他13个成员国都选择弃权。

即使决议案获得所需票数，仍可能会被除俄、中以外的美国、英国、法国等其他安理会常任理事国之一，动用否决权否决。

否决结果并不令人意外。投票前，西方国家外交官就指控莫斯科试图削弱最高代表办公室以及即将于8月1 日接任职务的德国政治人物施密特（Christian Schmidt）。

施密特于5月获得根据1995年岱顿（Dayton）协定设立的和平执行委员会所指派，该委员会由55个国家组成。俄罗斯表示，它并未同意这项任命决定。

俄罗斯向来希望废除该职务，并指控该办公室对俄罗斯的盟友，也就是波士尼亚塞尔维亚族群有偏见。

俄罗斯6月底就表示，「断然拒绝」任命德国前农业部长施密特接任此职。

决议案今日遭否决后，俄罗斯和中国仍主张，施密特将不会接任职务，此职位将会维持「空缺」，因为他没有获得安理会同意。对此，许多其他安理会成员国不同意此说法。

设立最高代表办公室是终结波士尼亚1992到1995年战争的岱顿和平协定一环，用于监督波士尼亚重建，撕裂国家的波士尼亚族裔冲突导致10万人丧生。

有俄罗斯撑腰的波士尼亚塞尔维亚民族主义自治区，长期要求关闭联合国最高代表办公室。

© 2021 AFP