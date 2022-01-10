俄国派兵助哈萨克平乱 蒲亭强调非长久驻守

（法新社哈萨克阿拉木图10日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，莫斯科领头前往哈萨克协助平乱的部队，只会在哈萨克待上一段「有限的」时间。

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蒲亭在前苏联共和国领导人会议上表示，俄罗斯领导的「集体安全公约组织」（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）维和部队派兵至哈萨克，「我想要强调这点…只是一段有限的时间」。

人口约1900万的哈萨克富藏能源，过去一周陷入暴动，造成数十人死亡。

一周前燃料价格上涨在西部省区引发骚乱后，很快就扩及大型城市，经济中心阿拉木图爆发暴动，警方以实弹射击。

蒲亭表示，CSTO在哈萨克总统的要求下派兵协助，因为这个国家正面临「国际恐怖主义的侵略」。

哈萨克总统托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）在会议上表示，CSTO已经派遣2030名士兵，支援250件硬体设备。

他表示，哈萨克爆发史上最大动乱，是有人试图发动政变，并坚称他的维安部队绝对不会朝和平示威者开枪。

他说：「武装的好战分子等在一旁，伺机加入抗争者。目的很明显：颠覆宪法秩序、破坏政府机构，然后夺权。这是一场未遂的政变。」

蒲亭在会议上强调，派遣军队至哈萨克也传达一项讯息，那就是前苏联国家的领导人不会允许国家爆发「革命」。

他说：「CSTO采取的行动清楚表明，我们不会让任何人在家里捣乱，演出所谓颜色革命的戏码。」

© 2022 AFP