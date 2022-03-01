俄国知名指挥家与蒲亭过从甚密 全球艺文界封杀

（法新社巴黎28日电） 俄罗斯指挥家葛济夫（Valery Gergiev）与俄国总统蒲亭过从甚密，全球多个爱乐组织陆续要他对乌克兰战事表态，但他不置可否。巴黎爱乐厅今天跟进其他艺文组织，拒让他登台。

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巴黎爱乐厅在声明中表示，由于俄罗斯入侵乌克兰，爱乐厅正修改未来数月的节目表，已取消葛济夫和圣彼得堡马林斯基剧院（Mariinsky Theatre）管弦乐团4月的两场音乐会，以示「与乌克兰人民同在」。葛济夫是马林斯基剧院首席指挥家兼艺术总监。

葛济夫与俄国克里姆林宫关系密切，迄今对俄国攻击乌克兰一事未置一词。 德国慕尼黑当局上周通知葛济夫，若他不谴责这场战事，他在慕尼黑爱乐（Munich Philharmonic）首席指挥家的地位可能不保。 葛济夫在德国的经纪人费尔斯纳（Marcus Felsner）昨天已与他解约。费尔斯纳透过声明表示，经纪公司无法再代表葛济夫，因为他「不会或不能公开停止他对于犯下这种罪行的政权长期支持」。

葛济夫上周被告知，若不公开谴责乌克兰战争，他原定参与义大利米兰斯卡拉大剧院（Teatro alla Scala）歌剧「黑桃皇后」（The Queen of Spades）的演出，也会出现变数。 米兰市长兼斯卡拉大剧院董事长萨拉（Giuseppe Sala）今天表示，葛济夫并未回应。至于原定3月5日登场的演出，萨拉说：「我不认为他会到，我想我们可以不让他登台。」 美国纽约卡内基音乐厅（Carnegie Hall）的维也纳爱乐（Vienna Philharmonic）演出同样踢出了葛济夫。苏格兰爱丁堡国际艺术节（Edinburgh International Festival）今天也宣布不再与葛济夫往来。 葛济夫是爱丁堡国际艺术节的荣誉主席，主办单位声明表示，董事会要求他辞职，并已接受他的辞呈。声明还指出：「爱丁堡与（乌克兰首都）基辅是姊妹市，采取此举是基于对基辅市民的同理心和支持。」

© 2022 AFP