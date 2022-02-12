俄国花滑选手涉禁药 烧出「冰雪女王」教练争议

（法新社莫斯科12日电） 15岁的俄罗斯花式滑冰选手瓦莉娃在北京冬季奥运被卷入禁药争议，她身边的教练团队面临严格检视，尤其是训练出多名金牌选手的「冰雪女王」图贝瑞兹（Eteri Tutberidze）。

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国际检测机构（International Testing Agency）昨天表示，瓦莉娃（Kamila Valieva）去年12月25日在俄罗斯全国锦标赛采集的药检样本，于本月8日验出阳性反应。

俄罗斯反禁药组织（RUSADA）的反禁药惩戒委员会一度对瓦莉娃做出暂时禁赛惩处，但在瓦莉娃提出异议后，又于9日解除暂时禁赛令，让她得以继续参加北京冬奥赛事。

此事被披露后，俄罗斯的推特（Twitter）开始充斥「图贝瑞兹可耻」（#ShameOnTutberidze）的标签。

俄罗斯反禁药组织表示，已针对瓦莉娃身边的工作人员展开调查。

俄罗斯反禁药组织并未点名47岁的图贝瑞兹，也没有迹象显示她有任何过失，但这件事让大众再度关注她恶名远扬的严苛训练方式。图贝瑞兹为了北京冬奥，培训了一整队肩负夺金任务的年轻滑冰选手。

瓦莉娃与17岁的队友特鲁索娃（Alexandra Trusova）、谢尔巴科娃（Anna Shcherbakova）同在图贝瑞兹麾下受训，她们原本希望能一起在北京冬奥女单滑冰项目称霸。

图贝瑞兹去年12月底接受俄罗斯「第一频道」（Channel One）电视台访问时说：「如果（金银铜）3面奖牌全都纳入我们囊中就太棒了。」

图贝瑞兹为人态度冰冷，执教风格不苟言笑，俄罗斯人称「冰雪女王」。她在2014年索契冬奥备受瞩目，当时她所指导的15岁花滑新星利普尼茨卡雅（Yulia Lipnitskaya）以长曲「辛德勒的名单」（Schindler's List）技惊四座，并协助俄罗斯抱回团体赛金牌。

图贝瑞兹后来就成了全球花滑界最炙手可热的教练之一。她轮廓分明，有着金色长卷发和深邃的棕眼，是俄罗斯家喻户晓的名人。在这个国家，称霸运动项目很容易带来民族自豪感。

图贝瑞兹声名鹊起，但在数名学员突然离队之后，渐渐传出有关她执教方式的争议。

图贝瑞兹去年12月告诉「第一频道」：「我倾向对我手下的运动员直言不讳，因为他们从其他人那里只会听到褒奖。」

图贝瑞兹生于莫斯科的5口之家，她原想成为花滑女单选手，但因伤被迫转战冰舞项目。她于1990年代初期赴美，却没能从事冰舞相关工作，过了一阵子拮据的生活，后来终于受聘担任滑冰教练，却开始想家。

她返回莫斯科后，找工作仍然不顺利，一度在冰上马戏团训练业余人士，要到2008年才开始在莫斯科一座滑冰场担任教练至今，俄罗斯一页滑冰史也就此展开。

利普尼茨卡雅在索契奥运一战成名后，图贝瑞兹麾下的梅德韦德娃（Evgenia Medvedeva）于2016年、2017年横扫欧洲及世界锦标赛冠军。

2018年平昌冬奥，图贝瑞兹训练出来的萨奇托娃（Alina Zagitova）和梅德韦德娃又在女单项目分别夺下金银牌。

不过，图贝瑞兹的成功也伴随着一些幕后丑闻，数名运动员相继离她而去。利普尼茨卡雅于2015年离队，之后决定退役；梅德韦德娃于2018年宣布移居加拿大多伦多，师从加籍教练奥瑟（Brian Orser）。

梅德韦德娃去年8月在影音频道YouTube访问中说，图贝瑞兹的培训方法「有效，但随着年纪增长，一年比一年更难以忍受」。梅德韦德娃还透露，她即使夺牌也从未被称赞，甚至曾遭「残忍对待」。

2020年，特鲁索娃及前途大有可为的柯斯托纳亚（Alena Kostornaia）宣布离开图贝瑞兹，转到普鲁申科（Evgeni Plushenko）旗下。普鲁申科曾有俄罗斯「冰上王子」美名，拥有4面冬奥奖牌，包括一面花滑男单金牌。

图贝瑞兹当时在Instagram写道：「我们的训练制度会有任何改变吗？不会。我们做的每一件事都正确无误。」

俄罗斯最知名的滑冰教练或许是塔拉索娃（Tatiana Tarasova），她说，揣测图贝瑞兹和普鲁申科之间彼此较劲是很荒谬的事，她认为图贝瑞兹是很杰出的教练，而普鲁申科在执教方面还是「初学者」。

已退役的俄罗斯冰舞选手伯布萝娃（Ekaterina Bobrova）说，图贝瑞兹「会羞辱人，但在她自己看来，她是出于善意才这么做」。

而一度离开图贝瑞兹的特鲁索娃、柯斯托纳亚和梅德韦德娃，后来也都重回她的怀抱。

© 2022 AFP