俄国营电视台员工反战 打断新闻直播现场遭逮捕

（法新社莫斯科14日电） 俄罗斯国营电视台第一频道（Channel One）一名女性员工今天闯入正在直播新闻的摄影棚进行抗议，手持标语站在主播后方高呼谴责俄罗斯在乌克兰开战的口号。据报这名员工遭到逮捕。

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第一频道是高度受控的国营媒体，发生这种事是极为罕见的安全漏洞。这个电视台晚间9时的旗舰新闻节目「时代」（Time）从苏联时代就开始播送，全国有数百万人收看，特别是老一辈的俄罗斯人。

这名女子站在主播后方呼吁「停战，不要战争」，主播则继续播报，电视台随即切换画面，播放在医院的报导。

这名女子手持的标语以英文和俄文写道：「不要战争，停止战争。不要相信宣传。他们在这里对大家说谎。俄罗斯人民反对战争。」

关注抗议活动的独立人权组织OVD-Info表示，这名抗议女子是第一频道员工奥斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）。

人权团体艾格拉（Agora）负责人表示，奥斯雅尼可娃已遭逮捕，被带到莫斯科警察局。俄罗斯塔斯社（TASS）引述执法消息人士报导，她可能会因违反禁止公开诋毁俄罗斯武装部队的法律而面临指控。

OVD-Info上传一段过去录制的影片，片中奥斯雅尼可娃在当中表示她父亲是乌克兰人，母亲是俄罗斯人，并说她多年来在第一频道工作为克里姆林宫宣传而感到羞愧。

她说：「当前在乌克兰发生的事是犯罪，俄罗斯是侵略国。这场侵略行动的责任全系于一个人的良心，那个人就是（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）。」

她说：「现在全世界都厌恶我们，我们往后十代的子孙将无法洗刷我们在这场战争自相残杀的耻辱。」

她呼吁俄罗斯同胞站出来示威反战。

© 2022 AFP