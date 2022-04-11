俄国营电视台女编辑闯影棚反战 获德媒世界报网罗

（法新社柏林11日电） 俄罗斯国营电视台编辑奥斯雅尼可娃在黄金时段新闻直播时闯进摄影棚，持标语抗议俄军入侵乌克兰，一度遭当局拘禁讯问。德国世界报今天表示，已聘请奥斯雅尼可娃替世界报供稿。

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世界报发布新闻稿表示，43岁的奥斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova），现在是世界报（Die Welt）的自由撰稿人，将从乌克兰、俄罗斯等地方发稿。

奥斯雅尼可娃除了将替世界报旗下的电视新闻频道定期供稿外，也将替世界报本身撰稿。

奥斯雅尼可娃是俄罗斯国营电视台第一频道（Channel One）的编辑，她上月闯入正在直播黄金时段晚间新闻的摄影棚，高举以英文写的标语「停止战争」。此举在受到严格管制的俄罗斯国营媒体非比寻常。

她之后遭逮捕讯问14小时后获释，并须缴交3万卢布的罚金。但根据俄国不久前通过的严峻新法，奥斯雅尼可娃恐再遭起诉，可能面临数年的牢狱之灾。

奥斯雅尼可娃直闯摄影棚抗议事件引发国际关注，外界也同时关切俄罗斯总统蒲亭派兵入侵乌克兰后，俄国境内的新闻自由。

奥斯雅尼可娃表示，她辞掉工作，但没有接受法国总统马克宏（Emmanuel Macron）的庇护提议。她说，她想留在俄国。 德国世界报总编辑波夏特（Ulf Poschardt）赞扬奥斯雅尼可娃「在关键时刻的勇气」，并强调她「尽管面临国家镇压的威胁，仍捍卫最重要的新闻价值」。

奥斯雅尼可娃表示，世界报「代表乌克兰当地勇敢的人们强烈捍卫的价值：自由」。

「身为记者，我将捍卫这种自由视为我的职志。」

© 2022 AFP