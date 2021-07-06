俄国远东地区客机坠毁 海岸边发现残骸

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（法新社莫斯科6日电） 俄罗斯航空局告诉法新社，一架载有28人的安托诺夫26型飞机今天稍早在俄国远东地区的堪察加半岛坠毁，搜救团队在机场跑道附近海岸边发现飞机残骸。

俄国航空局在声明中表示：「搜救人员发现这架飞机的残骸。事故地点的地形使得救援行动相当困难。」声明也指出，是在当地的太平洋沿岸发现飞机残骸。

当地交通检察官办公室发言人格拉佐瓦（Valentina Glazova）表示，这架安托诺夫26型（Antonov-26）飞机原定从彼得罗巴甫洛夫斯克-堪察斯基市（Petropavlovsk-Kamchatsky）飞往堪察加半岛（Kamchatka Peninsula）的巴拉拿镇（Palana），但途中与航管单位失联。

官员表示，飞机在距离巴拉拿机场9公里时失联，距离预定降落时间还有10分钟。

当局出动直升机、海军巡逻机和数艘舰艇，在鄂霍次克海（Okhotsk Sea）进行重点式搜索。

俄国航空局在声明中表示，在晚上9时6分（台湾时间下午5时6分）发现残骸。

根据声明，残骸位于距机场跑道4到5公里的「海岸边」，但没有具体说明是否在海上发现。巴拉拿机场距海岸3.3公里。

© 2021 AFP