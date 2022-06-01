俄国遭欧盟禁运石油拚止血 天然气出口量也下滑

（法新社莫斯科1日电） 俄罗斯政府今天表示正在采取行动，以减少欧洲联盟（EU）禁运俄国石油带来的损害，而在总统蒲亭派兵入侵乌克兰后，俄国另一重要能源项目天然气的出口量也下滑。

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欧盟在30日的峰会通过第6轮对俄制裁，同意禁运俄国石油，目标是在年底前禁止进口约9成的俄国石油，但在匈牙利坚持下，透过管线输送的石油得以豁免。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：「制裁将对欧洲、我国和全球能源市场带来负面效应。」

培斯科夫还说俄国正在「重新调整」，以为无法卖给欧洲的石油找到替代买家，「这些坚决且系统性的行动，将使我们把负面后果减至最小」。

蒲亭（Vladimir Putin）2月24日派兵入侵乌克兰后，俄国承受一系列锁定经济和金融机构的制裁。

根据国际能源总署（IEA），2021年欧洲逾1/4的进口石油来自俄罗斯；同年俄国出口的所有原油和石油产品，欧盟就占了将近一半。

另一方面，俄国能源巨擘「俄罗斯天然气工业公司」（Gazprom）今天表示，在失去数个欧洲客户后，1至5月出口至非前苏联国家的天然气量为610亿立方公尺，较去年同期减少27.6%。

俄罗斯天然气工业公司同时表示，透过「西伯利亚力量」（Power of Siberia）管线输送到中国的天然气量增加，但未提供相关数据。

莫斯科当局要求欧盟成员国等「不友善国家」用卢布支付天然气费，这项新要求被认为是要回避西方对俄国央行的金融制裁。

目前为止，波兰、保加利亚、芬兰、荷兰的天然气供应都因拒绝以卢布付款而中断。丹麦公司沃旭能源（Orsted）也说拒用卢布付款，俄罗斯天然气工业出口公司（Gazprom Export）今天将停止供气给丹麦。

© 2022 AFP