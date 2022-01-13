俄国防部：以俄国为首部队开始撤出哈萨克

（法新社阿拉木图13日电） 俄罗斯当局今天表示，俄国率领的2000多名军队已开始撤出哈萨克。先前出动这些军队是因为哈萨克燃料价格飙涨引起的和平抗议演变成前所未见的暴乱，造成数十人死亡。

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这是以俄国为首的集体安全公约组织（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）首度派出维和部队。俄国经常夸称，这个组织相当于北大西洋公约组织（NATO），但集体安全公约组织先前并不愿意介入与俄国有悠久历史渊源的中亚国家内部动乱。

俄国国防部表示：「集体维和部队…已开始准备将装备和物资装载到俄国航空太空军军事运输机上，以返回常驻基地。」

哈萨克总统托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）称，这场冲突是在本土和国际恐怖分子相助下的一场流产政变。

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）暗示，哈萨克这次暴乱令人想起外国势力介入所引发的「颜色革命」。

托卡叶夫曾说过，集体安全公约组织撤军作业将在10天内完成。

外界已更加担心，俄方可能会利用这次出兵任务，强化对哈萨克的影响力。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）稍早曾警告，「一旦让俄国人进了家门，有时就很难送走他们」，意指哈萨克未来恐怕难以抗拒俄罗斯的影响力。

© 2022 AFP