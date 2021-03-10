俄国食品零售龙头推出脸部辨识支付系统

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（法新社莫斯科10日电） 俄罗斯食品零售龙头X5集团10日宣布推出脸部辨识支付系统，但这项科技最近扩大应用，引发隐私安全疑虑。

拥有Pyaterochka便利商店和Perekrestok连锁超市的X5集团，为了推出脸部辨识支付系统，与Visa支付系统和俄国国营银行联邦储蓄银行（Sberbank）携手合作。

X5创新总监梅尼克（Ivan Melnik）告诉法新社，已在52家Perekrestok超市推出此服务，3月底前将会扩大到共150家超市。4月底前，也将在30家Pyaterochka便利商店推出此服务。

他说，今年底前，全俄国将有约3000家商店使用脸部辨识支付系统。

莫斯科一家超市设有脸部辨识支付系统，2日似乎赢得年轻顾客的支持。

28岁的银行行员叶皮凡诺夫（Andrei Epifanov）说：「这太棒了，因为21世纪是科技时代。」但他也说，他认为这项新科技可能不会获得年长者信任。

联邦储蓄银行最近允许民众设定脸部辨识，用银行帐户来付款后，只限联邦储蓄银行的客户在自助结帐柜台使用脸部辨识支付系统。

© 2021 AFP