俄国驻巴黎使馆粗鄙漫画讽欧美 法国外交部抗议

（法新社巴黎25日电） 法国外交部今天表示已召见俄罗斯驻法国大使，抗议俄国驻巴黎使馆在推特（Twitter）发布「令人无法接受」的推文，该推文显示描绘欧洲和美国的粗鄙漫画。

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俄国使馆昨天发布这2则争议推文后，已将推文删除。法国外交部发言人表示：「这些推文令人无法接受。我们今天清楚告诉大使。我们正在努力维持与俄罗斯的对话管道，而这些行为完全不恰当。」

这两幅漫画一出，立刻在网路上引燃怒火。其中一则标明为「欧洲团结行动」的推文中，可见被标注为欧洲联盟（EU）成员国的人们排成一列，跪地舔拭一脸奸诈的山姆大叔（Uncle Sam）裸臀。山姆大叔是美国的绰号和拟人化形象。

另一则推文中，2位身穿白袍、头戴美国和欧盟徽章帽子的医师，用针筒注射一个��尸化的「欧洲」人物，针筒上标示「恐俄症」、「新纳粹主义」、「制裁」和「取消文化」及「Covid（冠状病毒疾病）」。

这两幅漫画发布之际，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）正在与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）进行例行通话，寻求透过谈判来解决乌克兰战事。

马克宏在布鲁塞尔和媒体谈话时，斥这两幅漫画为不实宣传。

一名法国推特用户评论道：「我们以为俄罗斯大使馆已经无法再秀下限…但他们还真的可以！」

© 2022 AFP