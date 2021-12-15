俄国：已把北约停止东保证扩提案交给美方

（法新社莫斯科15日电） 俄罗斯今天表示，已把北大西洋公约组织（NATO）停止扩张的法律安全保证提案交给美方高阶外交官。俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）曾说，他希望立刻展开相关谈判。

广告 继续浏览后续

俄国政府表示，副外交部长雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）今天与美国国务院欧洲与欧亚事务助理国务卿唐弗瑞德（Karen Donfried）会谈，两人讨论了俄国坚持白纸黑字写下北约会停止东扩。

俄国外交部透过声明表示：「鉴于美国与北约一直企图改变欧洲军事和政治形势使其受益，（双方）详细讨论了这项安全保证议题。」

蒲亭的外交政策顾问鄂夏柯夫（Yury Ushakov）今天稍晚告诉记者，俄国官员在会上把莫斯科的一套提案交给唐弗瑞德。鄂夏柯夫未提供进一步细节。

蒲亭与美国总统拜登（Joe Biden）上周进行两个钟头的会谈，当时蒲亭就要求西方以书面方式，保证乌克兰不会变成北约的跳板。

在那场备受瞩目的会谈后，俄国外交部公布一系列要求，施压北约正式废止2008年向乔治亚和乌克兰敞开大门的决定，还有其他条件。

鄂夏柯夫今天对记者发言前，蒲亭与中国国家主席习近平进行视讯会议。鄂夏柯夫说，习近平告诉蒲亭，他「完全支持我方倡议」。

© 2021 AFP