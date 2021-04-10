俄国：担心乌东出现全面战争

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（法新社莫斯科9日电） 克里姆林宫（Kremlin）今天表示，担心乌克兰东部再度爆发全面战争，可能会采取措施保护当地俄罗斯公民，与此同时俄国军队在两国边境集结。

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）发表的声明，反映克里姆林宫阻止乌克兰决心使用武力夺回分离主义分子控制的乌东地区。

俄国称乌克兰武装部队正在准备攻击东部地区，这个说法遭乌克兰军方领导人否认。

2014年俄国兼并乌克兰的克里米亚半岛后，乌克兰部队和俄国支持的分离主义分子在乌东交战至今，已造成1万4000多人死亡，透过政治手段解决乌东冲突的谈判也中止。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）在视察东部前线后于今天指出，今年至今当地有26名乌克兰士兵死亡。泽伦斯基表示，经常传出违反去年7月停火协议的状况，这意味「我们再度面临建立停火协议的需要」。

乌东顿内茨克（Donetsk）分离主义分子当局表示，今年有20名军人和2名平民遭杀害。

西方国家和乌克兰官员近几周陆续对乌克兰重要的工业地区，屡屡发生违反停火协议的状况感到担忧。他们也对俄国在边境集结军队表示担心。

© 2021 AFP