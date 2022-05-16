俄国：瑞典芬兰试图加入北约是重大错误 将反制

（法新社莫斯科/斯德哥尔摩16日电） 俄国今天警告，芬兰和瑞典试图加入军事联盟北大西洋公约组织（NATO）是重大错误，莫斯科将采取反制措施。另一方面，芬兰和瑞典两国国会今天开始就加入北约展开辩论。

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俄国副外长雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）告诉记者，「这是另一项重大错误，会引发深远后果」。

根据俄国媒体，雷雅布可夫称「整体军事紧张程度将会上升」。「在现阶段情况下该怎么做，很遗憾看到基本常识因为部分虚幻的想法而被牺牲」。

雷雅布可夫表示，结果是瑞典与芬兰的安全不会强化，莫斯科将会采取措施。「他们不该幻想我们会容忍此事。」

芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）14日与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）谈论芬兰申请加入北约。

克里姆林宫说，蒲亭认为芬兰结束军事中立的任何决定都是「错误」。

芬兰与瑞典国会今天都开始针对加入北约展开辩论。

芬兰昨天正式宣布打算加入北约，瑞典执政党也表示赞成加入北约，替两国携手加入北约铺路。

这项决定对于两国而言都是重大转向，芬兰放弃超过75年军事不结盟政策，瑞典则是超过200年。

在芬兰首都赫尔辛基，国会展开可能持续数天的马拉松议程，200名国会议员至少85%支持政府加入北约的决定。芬兰总理马林（Sanna Marin）所属的社会民主党14日已经表态支持。

芬兰国会议长范哈能（Matti Vanhanen）表示，超过150名议员要求发言，预料今天不会进行表决。

芬兰的民意也大多支持加入北约。根据最新民调，希望加入北约的芬兰人比率已经超过3/4，是俄罗斯入侵乌克兰之前的将近3倍。

而在瑞典，总理安德森（Magdalena Andersson）于周末表示，她将在今天与国会磋商，之后正式宣布瑞典有意加入北约。

根据媒体报导，她将于今天稍晚宣布决定。

安德森的社会民主党昨天也赞成加入北约，在国会取得绝对多数支持。

这对于社民党而言是一项重大转变，因为自从北约诞生以来，瑞典社民党就一直反对加入，安德森本人直到今年3月也持反对意见。

瑞典民意对加入北约的支持度同样急遽升高，来到约50%，反对比率约20%。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

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