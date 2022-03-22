俄外交部：拜登称蒲亭为战犯 将关系推向破裂边缘

（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯外交部今天召见美国大使苏利文（John Sullivan），告诉他美国总统拜登将俄罗斯总统蒲亭称为「战犯」，已将美俄双边关系推向破裂边缘。

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俄罗斯外交部发表声明说：「美国总统发表的这番言论，不符合高级政治家的风范，已将俄美关系推向破裂边缘。」

俄罗斯外交部的声明又说，已就拜登「最近无法令人接受的言论」，向美国大使苏利文发出正式抗议信函。

外交部说，俄罗斯也警告苏利文，「对俄罗斯做出的敌意行动，都会遭遇坚决且果断的回应」。

俄罗斯派出数以万计的军人进入亲西方的乌克兰，在双方激烈交战时，拜登上周在向记者谈话时称蒲亭是「战犯」。

在华盛顿，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）驳斥莫斯科的抱怨。他说：「他们是在说明对事件的看法。」

他说：「我觉得还是该再度说明，俄罗斯正在乌克兰发动无端且不正当的战事，我们清楚看到有证据显示，他们刻意锁定平民为目标，不分青红皂白地发动攻击。」

他说，拜登上周的发言「谈到俄罗斯对无辜邻国发动攻势造成的恐怖与残暴情况，这个无辜的邻国绝对没有对俄罗斯构成威胁或安全危险」。

他说，重要的是保持沟通管道畅通，「尤其是在冲突期间」。

普莱斯说，苏利文藉此机会抱怨，美国外交官无法见到遭俄罗斯监禁的美国人。

这些美国人包括美国女子职篮WNBA球星格琳娜（Brittney Griner），她被控行李中携带内含大麻油的电子菸油盒，于2月17日在莫斯科机场遭逮捕。

另两名美国人是惠兰（Paul Whelan）与利德（Trevor Reed），他们因华府所谓不实或捏造的指控遭到监禁。

普莱斯说：「我们好几个月来一直不恰当地无法跟他们见面。这完全无法令人接受。」

© 2022 AFP