俄外长将访土耳其 商讨解禁乌克兰谷物出口

（法新社伊斯坦堡31日电） 乌克兰�b物出口因俄罗斯侵略而停摆。土耳其外交部长卡夫索格鲁表示，俄罗斯外交部长拉夫罗夫下周将到访土耳其，就解除乌克兰�b物出口限制展开商讨。

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卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）在电视访问中指出，拉夫罗夫（Sergei Lavrov）将于6月8日抵土耳其，「商讨在黑海开放一道安全走廊，以输运小麦等产品的问题」。

他说：「这是最重要问题，我们聚焦于此。我们计划在伊斯坦堡建立一个中心来监视这道走廊。」

卡夫索格鲁表示，一个军事代表团将会随拉夫罗夫到访。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）日前告诉土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan），莫斯科准备好与安卡拉合作，开放因俄、乌冲突而受阻的海运。

据克里姆林宫（Kremlin）公布的文本，蒲亭告诉艾尔段，俄方已经准备好「与土耳其的伙伴们合作，对畅通无阻的商品海上运输作出贡献。这也适用于乌克兰海港的�b物出口」。

俄军在乌克兰的攻势，以及西方对莫斯科的制裁，已经导致来自两国的�b物和其他商品供给中断，令人对全球物资和粮食短缺风险引以为忧。

全球3成小麦供给来自俄、乌两国。数十艘货柜轮卡在遭到俄军包围的乌克兰海港动弹不得，小麦、葵花籽油、其他食品，以及农作物肥料出口为之中断。

© 2022 AFP