俄官员：劳工不接种COVID-19疫苗 恐被迫放无薪假

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（法新社莫斯科20日电） 俄罗斯2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例激增，疫苗施打速度却很缓慢。劳动部长警告，若区内强制规定接种疫苗，劳工却拒绝配合，则可能被迫放无薪假。

劳动部长柯加科夫（Anton Kotyakov ）作上述评论之际，首都莫斯科和其他城市正在引进一系列防疫限制，包括针对2020年欧洲国家杯（Euro 2020）比赛的限制。

柯加科夫表示：「若区域卫生当局规定某些类别的劳工有义务接种疫苗，没接种的员工有可能被停职。」这段评论今天刊登在传讯应用程式Telegram的国营频道上。

柯加科夫还说，只要强制接种的命令仍然有效，停职措施就会维持下去。

莫斯科已下令从事服务业的居民有义务接种疫苗，并表示8月15日前约有6成须完成接种。

根据俄国媒体，另有7个城市和地区已实施类似规定，包括第2大城圣彼得堡（Saint-Petersburg）。

现在俄国正陷入新一波疫情，但疫情严重程度仅次于莫斯科的圣彼得堡，预计举行7场2020欧国杯赛事，包括7月2日一场8强赛，预料将吸引数以千计的欧洲足球迷到访。

俄罗斯去年12月起就提供疫苗免费接种，但根据统计各地区和媒体疫情数据的Gogov网站，目前约1亿4600 万俄国人当中，仅1950万人至少接种过1剂疫苗；莫斯科约1200万人口中，只有150万人完整接种所需剂量。

最近一份独立调查发现，6成俄罗斯人没有意愿施打疫苗。

© 2021 AFP