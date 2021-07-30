俄实验舱对接国际太空站 小意外一度引恐慌

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（法新社莫斯科29日电） 俄罗斯宣布，科学号实验舱（Nauka）已于今天成功对接国际太空站（ISS ）。这项实验舱计画一波三折，对接后一度意外启动推进器，导致整座太空站短暂偏离位置，引发恐慌。

自苏联解体后，俄国的太空产业就处于落后，一直努力想要恢复到能与美国匹敌的程度，正试图促进国内太空产业；然而，今天完成的这项任务却延迟超过10年。

在完成俄罗斯11年来第一个与国际太空站的实验舱对接任务后，俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）署长罗戈辛（Dmitry Rogozin）推文说：「对接完成！」

对接后数小时，科学号实验舱的推进装置意外启动，迫使国际太空站上的工作人员打开俄罗斯舱段的推进器，以抵销影响。

美国国家航空暨太空总署（NASA）推文表示，科学号实验舱「不经意且无预警地」启动了推进器，导致「太空站偏离了45度」，但「救援行动已让（太空站）复位，全体组员安全无虞」。

NASA载人太空飞行计画主任陆德斯（Kathy Lueders）在媒体联访中形容这起事件是「扣人心弦的时刻」，并称许组员让状况稳定下来。

NASA还透露，已与国际太空站对接的太空探索科技公司（SpaceX）飞龙号太空舱（Dragon）一度启动，准备在必要时撤出组员。

在调查进行的同时，波音公司（Boeing）太空船「星际飞机」（Starliner）朝向国际太空站的无人试射任务将从本月30日延后到至少8月3日。

科学号实验舱接下来需要数月时间和多次太空漫步，才能完全与太空站合为一体。

科学号实验舱主要用于研究和储存实验室设备，也能提供更多储存空间和新的水氧再生系统，改善站上俄罗斯舱段太空人的生活条件。

国际太空站1998年正式建站，俄罗斯、美国、加拿大、日本及欧洲太空总署（European Space Agency）都有参与，这也是俄罗斯与西方合作的仅存少数计画之一。

国际太空站分为两部分，一部分是俄罗斯段（Russian Orbital Segment, ROS），其余由美国等伙伴合力运作。

© 2021 AFP