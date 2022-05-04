俄宣传战鼓吹动用核武 诺奖得主痛斥

（法新社日内瓦3日电） 曾获诺贝尔和平奖的俄罗斯记者穆拉托夫（Dmitry Muratov）今天谴责俄罗斯发动宣传战，主张在乌克兰战争中动用核武；穆拉托夫警告，这会造成「人类的灭绝」。

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穆拉托夫在瑞士日内瓦透过翻译告诉记者：「我不会排除核武被动用的可能性。」

俄罗斯2月24日入侵乌克兰没多久，克里姆林宫就表示已让俄国核子部队处于高度戒备状态。在西方对乌克兰提供更多援助之际，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）几乎不掩饰地威胁说愿意部署战略核武。

穆拉托夫今天适逢世界新闻自由日（World Press Freedom Day）时警告，克里姆林宫的「宣传战士」努力想让俄国民众更能接受核武。

他说：「这两个星期来，我们听到电视宣传说核子发射井应该被打开。」

「我们也听到，如果对乌克兰的武器供给持续，就该动用这些可怕的武器。」他指的是美国、欧盟和其他国家对乌克兰的军事援助。

但穆拉托夫警告，和宣传所说的恰恰相反，部署这类武器「不会让战争结束，而是会让人类灭绝」。

他说，俄罗斯今天最可怕的，就是蒲亭取得「不受限制的绝对权力」。如果蒲亭决定动用核武，「没人能阻止这个决定被采用…国会不行，公民社会不行，民众也不行」。

穆拉托夫今天和2021年同获诺贝尔和平奖的菲律宾记者瑞萨（Maria Ressa）一同现身时，也回答了上月他在俄罗斯火车上遭攻击的相关问题。

© 2022 AFP