俄将LGBTQ团体列为外国代理人 压制媒体外一章

（法新社莫斯科8日电） 俄罗斯司法部今天将一个主要LGBTQ维权团体列为「外国代理人」，作为当局连续镇压新闻媒体和人权团体的一环，另外还将数名亲反对派律师列入这份名单。

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这个名为LGBT-Set的团体于2006年成立，在俄国数个地区运作；俄罗斯司法部先前已将多名记者、律师和维权运动人士纳入这项名单。

LGBT-Set团体网站指出，这个组织向男女同性恋者、双性恋者、跨性别者和酷儿（LGBTQ）及其家属提供法律协助与支持，此外也从事教育活动和搜集性别歧视证据。

LGBT-Set今年2月谴责当局逮捕两名车臣男子并将两人遣返回国。

多个人权团体曾指控俄国当局拘禁同性恋人士，并在秘牢中施予酷刑。

法新社报导，俄罗斯法律要求被列入名单的团体，必须在各种出版物和社群媒体注明自己是「外国代理人」，并遵守一系列行政法规。

这让人联想到苏联时期「人民的敌人」标签，根据当局说法，收受外国资金、从事政治活动的团体是人民的敌人。

在俄罗斯，攻击LGBTQ人士事件相对频繁，保守派和宗教圈都对其抱持怀疑态度。

俄国2013年明令禁止向未成年人「宣传」同性恋等相关议题，外界认为，此法令是禁止同志「骄傲游行」和展示彩虹旗的藉口。彩虹旗是性少数群体平权运动的象徵。

自2020年来，俄国宪法明定婚姻是男性与女性的结合，有效禁止同性婚姻。（译者：纪锦玲）

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