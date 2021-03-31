俄异议人士纳瓦尼绝食 抗议无法就医

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（法新社莫斯科31日电） 遭到关押的俄罗斯异议人士纳瓦尼（Alexei Navalny）今天表示他正在绝食抗议，并将持续到他的严重背痛和双腿麻木问题获得适当治疗为止。

纳瓦尼是俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）最知名的批评者，今年稍早被判2年半徒刑，目前正在俄国一处恶名昭彰的流放地服刑。

44岁的纳瓦尼表示，他的右腿本来就因神经问题而麻木。他指控狱方人员拒绝给予适当治疗，只给他止痛药，却无适当诊断。

纳瓦尼今天在社群媒体Instagram上写道，现在背痛也导致他的左腿失去知觉。

他表示：「我已发动绝食抗议，要求当局遵照法律，并让医师获准探视我。」

当局认为纳瓦尼有潜逃风险。上周他正式投诉狱方，指守卫一晚叫醒他8次，以对录影机宣布他还在牢房里。

纳瓦尼今天表示，他不但没有获得治疗，还持续遭受睡眠剥夺等虐待。他写道：「我有权要求医师前来看病和用药。…说正经话，这种状况已令我困扰。」

纳瓦尼去年遭「诺维乔克」（Novichok）神经毒剂毒害，几近丧命，后来赴德国治疗。今年1月他返回俄国当下旋即遭到拘留，引发西方国家谴责，美国与欧盟都呼吁释放纳瓦尼。

© 2021 AFP