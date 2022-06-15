俄异议领袖纳瓦尼流放地服刑 下落不明安全堪虑

（法新社莫斯科14日电） 遭监禁的俄罗斯反对派领袖纳瓦尼的盟友今天表示，纳瓦尼已经被移往高维安级别流放地（penal colony），并忧心他的安全。

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纳瓦尼（Alexei Navalny）原本在莫斯科以东100公里的监狱服两年半刑期，因为他违反旧有欺诈罪假释规定。他的盟友说，这是挑战克里姆林宫的惩罚。

46岁的纳瓦尼3月因挪用政治组织捐款和藐视法庭罪，监禁时间被延长到9年。

纳瓦尼的一名律师米哈伊洛娃（Olga Mikhailova）今天说，他的流放地官员通报，纳瓦尼已被移往高维安级别的流放地。

纳瓦尼的亲密盟友佩夫奇赫（Maria Pevchikh）推文表示，纳瓦尼没有出席和律师的会面，「我们没有纳瓦尼被带往哪里的进一步讯息」。

虽然俄罗斯当局没有透露新流放地的位置，但据信新流放地的条件比目前的波克罗夫镇（Pokrov）监狱更加恶劣。

纳瓦尼的发言人亚尔米许（Kira Yarmysh）推文表示：「他被转移到另一个流放地的问题，不仅在于这个高维安级别流放地要可怕得多。」

她写道：「只要我们不知道纳瓦尼在哪里，他就会和已经试图杀死他的系统保持一对一的关系，所以我们现在的主要任务是尽快找到他。」

她说，纳瓦尼的家人和他的律师都没有在转移前得到通知。

美国呼吁俄罗斯允许纳瓦尼接触他的律师和医疗服务，并谴责出于「政治动机」对他采取行动。

纳瓦尼以反贪腐部落客身分而开始闻名，他在入狱前曾在俄罗斯各地发动反政府抗议活动。

纳瓦尼2020年出访西伯利亚时，遭人以苏联时期的神经毒剂攻击，之后转往德国接受治疗，去年返国时被捕入狱。（译者：林沂锋/核稿：杨昭彦）

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