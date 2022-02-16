俄异议领袖纳瓦尼遭控新罪恐多坐10年牢 誓抗俄政权

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（中央社俄罗斯波克罗夫15日法新电）身陷囹圄的克里姆林宫头号批评者纳瓦尼（Alexei Navalny）今天表示，他将持续挑战俄罗斯政权。纳瓦尼被起诉新的诈欺等罪，恐导致刑期延长10多年。

45岁的纳瓦尼已入监服刑一年。

纳瓦尼在2020年遭人以神经毒剂下毒送往德国治疗，治愈后于去年1月返回俄国时在机场被捕，随即在2月被以旧的欺诈案判刑2年半，如今新的指控恐使他的入狱时间大为延长。

根据视讯连接的画面显示，纳瓦尼穿着囚服，出现在流放地监狱内的临时法庭，微笑拥抱他的妻子，警卫则站在两侧。

纳瓦尼在听审时说：「你将无限期地延长我的刑期。我们能怎么办？」「一个人的作为比个人命运还要重要，我无所畏惧。」

俄国当局在波克罗夫（Pokrov）戒备最森严的监狱举行闭门庭审，受到人权团体抨击。波克罗夫位于莫斯科以东约100公里。

调查人员指控纳瓦尼将470多万美元的政治献金挪为己用。这项罪名最高可判处10年监禁。

美国国务卿布林肯表示，他对针对纳瓦尼的「可疑新指控感到不安」，呼吁当局释放他。

布林肯在推特发文说：「纳瓦尼和伙伴因揭露官方腐败而沦为目标。」「这一次，他在一个流放地受审、不让公众看到。俄罗斯当局应释放纳瓦尼，结束对他支持者的骚扰和起诉。」

德国总理萧兹（Olaf Scholz）稍早前在与蒲亭于莫斯科的记者会上表示，此案不符合法治。（译者：陈怡君/核稿：刘淑琴）

© 2022 AFP