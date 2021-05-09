俄总统蒲亭阅兵 宣示坚定捍卫国家利益

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（法新社莫斯科9日电） 俄罗斯今天庆祝二战胜利76周年，总统蒲亭（Vladimir Putin）宣示俄国将「坚定」捍卫国家利益，同时谴责「俄罗斯恐惧症」（Russiaphobia）卷土重来。

蒲亭今天在莫斯科红场（Red Square ）年度阅兵仪式开场时，对数以万计的军人和老兵发表演说。

蒲亭对群众表示：「俄国始终捍卫国际法，与此同时，我们将坚定捍卫我方利益，以确保我国人民的安全。」

蒲亭也谴责一些意识形态悄悄卷土重来，他说，「种族与民族至上、反犹太与恐俄症的口号，变得愈来愈尖酸刻薄」。

俄罗斯新闻社（RIA Novosti）报导，莫斯科今天的阅兵式将有逾1万2000军方人员、约190件军事硬体装备、76架战斗机和直升机参与。

俄国全境数十座城市也在今天举行胜利日（Victory Day）游行。这项活动在1991年苏联解体之后才变成年年举办。

在蒲亭掌权的20年间，胜利日逐渐成为展现俄国军力复兴的重要节日。

国营民调机构VTsIOM本周一份调查显示，69%俄国人认为胜利日是最重要的节日；1/3受访者告诉VTsIOM他们会参与庆祝活动，1/5受访者说他们会透过电视收看。

© 2021 AFP