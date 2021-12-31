俄打压异议人士 暴动小猫歌手讽刺作家被贴标签

（法新社莫斯科30日电） 俄罗斯当局持续打压异议人士，今天宣布乐团「暴动小猫」（Pussy Riot）创团成员托洛科尼可娃及着名讽刺作家申德洛维奇为「外国代理人」。

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司法部并在「外国代理人」名单上再添其他6人，包括记者贝克布拉托瓦（Taisiya Bekbulatova）、艺术收藏家吉尔曼（Marat Gelman）及暴动小猫另一成员尼库希娜（Veronika Nikulshina）。

俄罗斯的外国代理人（foreign agent）法律承载史达林时代遗绪，把接受外国资金的团体贴上标签，视其行为违反俄国利益。

司法部声明指出：「这些人有系统地发送资料给不特定圈内人，同时收受外国资金。」

暴动小猫2012年2月在莫斯科市中心救世主大教堂（Church of Christ the Saviour）演唱「庞克祈祷」（Punk Prayer），谴责俄罗斯正教会（Russian Orthodox Church）与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）关系密切。3名团员之后被判两年有期徒刑。

32岁的托洛科尼可娃（Nadezhda Tolokonnikova）在社群媒体上说：「这个政府要贴标签的话，可以去贴他们屁股。」

63岁的申德洛维奇（Viktor Shenderovich）是一位着名的反克里姆林宫讽刺作家和政治观察家。他在「莫斯科回声」（Echo of Moscow）电台上说，他认为当局将他列为外国代理人，意在逼他到国外。（译者：纪锦玲）

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