俄打算局部封锁黑海 美批无端促使情势升温

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（法新社华盛顿19日电） 俄罗斯最近在乌克兰边界集结兵力，还打算局部封锁黑海，不让外国船舰通行。美国国务院今天批评俄罗斯「无端促使情势升温」，还说俄罗斯在乌克兰边界陈兵规模已超过2014年。

俄罗斯国营媒体报导，莫斯科计划局部封锁黑海，禁止外国军舰和其他官方船只通行，为期6个月，这类举措可能影响到亚速海（Sea of Azov）的乌克兰港口往来交通。

亚速海是一个陆间海，透过克里米亚半岛（Crimean peninsula）东端的克赤海峡（Kerch Strait）与黑海相连。克里米亚2014年遭俄罗斯并吞。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在声明中表示：「这代表莫斯科再次无端促使情势升温，企图暗中颠覆和破坏乌克兰稳定。」

他还说：「此一事态发展尤其令人不安，有可靠报告指俄罗斯在并吞的克里米亚和乌克兰边界附近集结大批兵力，规模为2014年入侵克里米亚以来未见。」

乌克兰政府军与亲俄分离主义分子在乌克兰东部交战，战事近几周趋于激烈，俄罗斯与西方国家关系也开始恶化。俄方在乌克兰的北部、东部边境和克里米亚半岛陈兵数万，北约已就此提出警告。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP