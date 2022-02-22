俄承认乌东分离区独立 美宣布祭金融制裁

（法新社华盛顿21日电） 美国今天宣布对乌克兰东部刚获俄罗斯承认的叛军占领区祭出金融制裁，并警告必要时将准备实施更多制裁。

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白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）表示，拜登将发布行政命令，「禁止美国人在乌克兰所谓的DNR或LNR地区有新的投资、贸易与融资往来」。DNR与LNR指的是乌东分离主义分子自行成立的顿内茨克人民共和国（Donetsk People's Republic）和卢甘斯克人民共和国（Lugansk People's Republic）。

莎琪说，这项命令「将赋予权限，对被判定在乌克兰那些地区经营事业的人祭出制裁」。她又说，这些措施与「若俄罗斯进一步入侵乌克兰」将准备祭出的广泛西方制裁不同。

乌东两个自称的共和国，与美国公民的往来早已极度受限。然而，这些制裁预示着将进入新的阶段，不久后可能变成苏联解体后最危险的东西对抗。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）抨击俄罗斯承认分离主义分子地区，代表俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）无意透过外交解决问题。

布林肯在声明中说，承认这两区独立，「与俄罗斯声称致力于外交的说法相抵触，明显是在攻击乌克兰的主权」。

他说，「俄罗斯的决定是蒲亭总统公然藐视国际法与规范的另一个例子」，他在另一则推文说，美国「将与伙伴协调采取适当措施」。

拜登率领欧洲与其他美国盟邦组成的联盟研拟一套方案，如果集结乌克兰边界的俄军发动攻击，将对俄罗斯祭出严厉经济制裁。

俄罗斯克里姆林宫多周来否认有入侵计画，同时在乌克兰北、东、南3边集结大量军人与重型武器。

蒲亭今天在承认乌东两个分离区域独立不久后，随即命令俄军进入这两区执行「维和」任务。

莫斯科当局没有提供部署军队的细节或日期，这项命令只说「自签署日起生效」。

美国主管国际经济的副国家安全顾问辛赫（Daleep Singh）18日曾警告，这些制裁将让俄罗斯在国际社会中遭到「唾弃」。

多年来，莫斯科当局一直向分离主义叛军提供秘密的金融、政治与军事支援。

白宫表示，蒲亭承认那些区域独立后，拜登与乌克兰总统泽伦斯基通话35分钟，「重申」美国对维持乌克兰主权的承诺。他也详述了对俄罗斯祭出制裁的计画。

一位官员说，拜登之后和法国总统马克宏（Emmanuel Macron）与德国总理萧兹（Olaf Scholz）谈了半小时。这3位领袖「强烈谴责」蒲亭的决定，讨论了该如何协调回应。

© 2022 AFP