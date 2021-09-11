俄控科技巨头干预选举 召见美国大使

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（法新社莫斯科10日电） 俄罗斯17至19日将举行国会选举，俄罗斯今天表示，美国科技龙头干预选情，外交部就此召见美国驻俄大使。

莫斯科当局已加强网路管控，若有外国科技公司不愿删除当局禁止散布的内容，俄罗斯将祭出法律行动。

俄罗斯外交部说，已向美国大使苏利文（John Sullivan）提供「无可辩驳的证据」，显示美国科技巨头违反俄罗斯法律，干预9月17至19日举行的下议院国家院（State Duma）选举。

俄罗斯外交部表示，副外交部长雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）召见苏利文时，对美国科技巨头「干预我国内政，明确表达无法接受」。

美国国务院发言人波特（Jalina Porter）说，俄罗斯外交部召见苏利文时谈了「许多双边议题」，以支持美国总统拜登「期盼与俄罗斯建立稳定与可预测关系的愿景」。

她不愿触及俄罗斯控诉美国科技龙头干预选举一事。 包括脸书（Facebook）、推特（Twitter）与谷歌（Google）等数家美国网路公司，因为没有依俄罗斯媒体监管机关要求删除内容，以及没有将俄罗斯使用者资料储存在国内伺服器，最近接连遭俄罗斯开罚。

俄罗斯1月出现力挺克里姆林宫批评者纳瓦尼（Alexei Navalny）的抗议活动后，莫斯科当局指控许多网路平台干预内政，不愿删除呼吁未成年人加入抗议集会的贴文。

© 2021 AFP