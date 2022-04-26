俄支持聂斯特河沿岸地区遭攻击 无线电塔传爆炸

（法新社摩尔多瓦基希涅夫26日电） 位于乌克兰西南部与摩尔多瓦边界的聂斯特河沿岸（Transnistria）地区当局今天表示，邻近乌国边界区域的广播无线电塔疑似遭到攻击，两度传出爆炸声。

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聂斯特河沿岸内政部透过声明称：「4月26日晨间，格里戈里奥波尔斯基（Grigoriopolsky）地区的马亚克村（Mayak）传出2次爆炸声。」

聂斯特河沿岸位于乌国与摩尔多瓦之间的狭长地区，受亲俄分离主义分子控制，但大部分国家认为它是摩尔多瓦的一部分。俄国在当地设有军事基地，并存放约2万吨弹药。

声明指出，传出爆炸声的时间分别在当地时间早晨6时40分和7时5分，遭攻击地点则是距离聂斯特河沿岸首府蒂拉斯浦（Tiraspol）约50公里的马亚克无线电塔。

聂斯特河沿岸内政部表示，攻击发生后，原本正在广播俄罗斯电台讯号的2个「强大」天线故障，该部公布的照片显示受损天线掉落地面，此外并无人员伤亡。

针对此事，摩尔多瓦总统桑杜（Maia Sandu）今天下午也将召开最高安全委员会会议，并预定在会后召开记者会。

昨天聂斯特河沿岸当局说，位于蒂拉斯浦的国家安全部办公室似乎遭到榴弹发射器攻击。不过，目前尚无证据显示这2起攻击事件互有关联。

上周，俄罗斯一名高阶军官提出聂斯特河沿岸地区俄语人口的问题。

摩尔多瓦外交部为此召见俄国大使，称上述言论「毫无根据，与俄罗斯支持我国在国际公认边界内的主权和领土完整立场相矛盾」。

© 2022 AFP