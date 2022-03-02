俄攻乌克兰 瑞典芬兰国内加入北约呼声创新高

（法新社斯德哥尔摩1日电） 芬兰总理马林（Sanna Marin）今天表示，在俄罗斯攻击乌克兰以后，公民和政治人物对于加入北大西洋公约组织（NATO）的心态「出现变化」。

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芬兰政党领袖召开会议，商讨如何因应举行加入北约公投的请愿后，马林指出，加入北约的辩论「正如火如荼展开，且肯定会更加热烈」。

但马林也警告，现阶段不宜断然做出结论。

这份请愿在不到一周内募得5万个签名，通过将此案提交国会的门槛，会被视为有关乌克兰危机更广泛辩论的一环。

根据芬兰国家广播公司（Yle）昨天公布的民调结果，芬兰国内也首度出现多数国人（53%）支持加入北约的现象。

这个数字与一个月前相比近乎翻倍，当时芬兰最大报「赫尔辛基日报」（Helsingin Sanomat）调查，加入北约的支持率仅28%。

根据公共的瑞典电视台（SVT）2月25日所做民调，瑞典国内对于加入北约的支持率也创下历史新高，来到41%。

这两国也破例出口武器给陷入冲突的国家。除了头盔与护甲外，瑞典将运出5000件反战车武器到乌克兰；芬兰将运出2500把突击步枪、弹药与1500件一次性反战车武器。

专家预期，瑞典和芬兰在加入北约一事上将采取一致行动。

© 2022 AFP