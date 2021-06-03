俄新闻网站VTimes遭标外国代理人 宣布被迫关站

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（法新社莫斯科3日电） 俄罗斯少数仅存独立媒体之一VTimes新闻网站今天宣布，由于5月遭到莫斯科当局认定为「外国代理人」机构，因此将在本月稍晚关站。

VTimes由俄罗斯受尊崇的商业日报「新闻报」（Vedomosti）前资深编辑和记者于去年创立，这批人在「新闻报」任命一名亲克里姆林宫的新总编辑之后出走。

莫斯科认定的「外国代理人」代表由外国资助从事政治活动的组织。一旦机构被贴上标签，必须揭露资金来源，且发布的讯息也必须标示是透过「满足外国代理人任务」的媒体。

针对VTimes被列入外国代理人名单，俄罗斯司法部5月提出的说明是，这个新闻网站注册地点在荷兰。

VTimes表示，这个标签已吓跑他们的合作伙伴、摧毁他们的业务，并使得他们报导新闻更加困难。

VTimes事件反应出莫斯科对批评当局的媒体持续扩大打压，非俄罗斯国营媒体的记者和编辑正处于艰难时刻，当地独立报导和异议意见存在空间正大幅萎缩。

VTimes编辑今天在声明中表示，自从被认定为外国代理人机构后，他们已考虑几种继续出刊的方法，但每种情况都会造成员工可能遭到犯罪起诉或监禁。

「VTimes基本上被迫归类为少数反对派政治媒体，但我们构思和报导的却是完全不同的内容。」

「因此，我们决定在6月12日俄罗斯独立日当天停刊。」

总部设在拉脱维亚的受欢迎俄语新闻网站Meduza，数周前也因被莫斯科认定是外国代理人机构，而被迫发动群众募资来弥补广告收入损失，以求生存。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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