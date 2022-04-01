俄无法成为G20建设性伙伴 杜鲁道拒让蒲亭与会

（法新社渥太华31日综合外电报导）加拿大总理杜鲁道今天表示，由于俄罗斯入侵乌克兰，俄国无法在20国集团（G20）成为建设性伙伴，并说他不希望在今年20国集团峰会上见到俄国总统蒲亭。

广告 继续浏览后续

法新社和路透社报导，杜鲁道（Justin Trudeau）在渥太华（Ottawa）对媒体说，20国集团领袖已在谈论俄国是否该留在20国集团的问题，因为俄乌战争打乱了全球经济成长，影响所有人，俄罗斯不可能是建设性伙伴。

20国集团是全世界数一数二大的经济体组成。若美国、加拿大和其他西方盟国想要排除俄罗斯，很可能会交由会员国投票决定，而20国集团成员包括中国、印度、沙乌地阿拉伯等。

消息人士上周告诉路透社，一些国家考虑不参与今年20国集团会议，而不是将俄罗斯踢出。

杜鲁道说：「底线是：不能像往常一样让蒲亭（Vladimir Putin）就座会谈，假装没事发生。」

杜鲁道表示，他已将自己的看法告诉印尼总统佐科威（Joko Widodo）。印尼将在11月主办20国集团峰会。

美国总统拜登（Joe Biden）表示，他认为20国集团应该剔除俄国。

克里姆林宫上周表示，若美国及其盟邦将俄罗斯赶出20国集团，也不会发生什么可怕的事，反正有许多会员国正与俄国展开经济战。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

© 2022 AFP