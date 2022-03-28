俄最大独立报「新报」宣布暂停刊 直至乌国战事结束

（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯最大独立报纸「新报」（Novaya Gazeta）今天表示将暂停发行，直到俄国入侵乌克兰的战事结束为止。「新报」总编辑穆拉托夫去年刚获得诺贝尔和平奖肯定。

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穆拉托夫（Dmitry Muratov）表示，这是很「艰难的」决定，这么做是为了「拯救」这份刊物，避免彻底停刊。

他在声明中表示：「对我们来说，我知道对你们而言也是，这是个糟糕又艰难的决定。但我们必须替大家拯救（新报）。」

「新报」声明说：「我们又接到一份来自俄罗斯国家资讯科技、通讯及大众传媒监察机构（Roskomnadzor）的警告」。

「我们将暂停报纸出刊，包括网站、社群媒体及印刷版，直到『对乌克兰的特别行动』结束。」

「新报」由前苏联领导人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）于1993年共同创立，是俄国剩下唯一能批评总统蒲亭（Vladimir Putin）以及他对内、对外政策的主流媒体。

「新报」员工于今天稍早得知，监察机构对「新报」发布了正式警告，这也是上周以来第2次警告。

「新报」发言人告诉法新社，报社还没有收到警告的复本，只是从「新闻」得知事态发展。

俄国媒体如果一年内收到2次来自监察机构的警告，法院就可以下令将其关闭。

© 2022 AFP