俄泳将雷洛夫男子200公尺仰式摘金 美国卫冕梦碎

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（法新社东京30日电） 俄罗斯泳将雷洛夫（Evgeny Rylov）今天在东京奥运男子200公尺仰式项目以1分53秒27成绩刷新奥运纪录摘金，并终结美国过去6届奥运在此项目的霸主地位。

雷洛夫今天以1分53秒27成绩刷新奥运纪录，击败卫冕者美国选手墨菲（Ryan Murphy），墨菲最后以1分54秒15摘银；英国的格林班克（Luke Greenbank）以1分54秒72镀铜。

雷洛夫的胜利终结了美国在这个比赛项目的霸主地位；美国过去6届奥运都在男子200公尺仰式摘金。

24岁的雷洛夫也在男子800公尺接力摘下银牌，加上个人2枚仰式金牌，让他这趟东京奥运之旅战绩辉煌。

2016里约奥运时，墨菲夺得200公尺仰式金牌，雷洛夫屈居铜牌，但此后两人一直处于相反的发展轨道上，墨菲只在2018年游进1分54秒之内一次，而雷洛夫在过去两届世界游泳锦标赛上都取得了胜利。

在男子200公尺仰式历来最快的17次成绩中，雷洛夫就囊括其中5次，他顶着这样傲人的成绩来到日本参加奥运。

墨菲赛后表示：「任何项目都很难连续获胜。奥运的独特之处在于让每个人都发挥出最佳水准，这使得比赛更具挑战性。」（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP